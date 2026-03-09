Paderno Dugnano incendio all’ oratorio di Palazzolo

Questa sera a Palazzolo di Paderno Dugnano si è sviluppato un incendio all’interno dell’oratorio di San Martino in via Carbonari. L’allarme è scattato poco dopo le 20.30 di lunedì 9 marzo, quando le fiamme hanno interessato la struttura del quartiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

