Questa sera a Palazzolo di Paderno Dugnano si è sviluppato un incendio all’interno dell’oratorio della Parrocchia San Martino. Le fiamme sono state segnalate poco prima delle ore 20 e sono state prontamente domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Non si registrano feriti, ma i danni causati dal rogo sono ancora in fase di valutazione.

È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Paderno Dugnano, incendio all’ oratorio di Palazzolo

Articoli correlati

Paderno Dugnano, incendio nel camion rifiuti, intervento d’emergenza sulla Comasina – VIDEOOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai...

Approfondimenti e contenuti su Paderno Dugnano

Temi più discussi: Paderno Dugnano, incendio all’ oratorio di Palazzolo; Fumo sulla Tangenziale Nord: in fiamme furgone con moto a bordo; Paderno Dugnano incendio all’ oratorio di Palazzolo; Fumo sulla Tangenziale Nord | in fiamme furgone con moto a bordo.

Paderno Dugnano, incendio all’ oratorio di PalazzoloIncendio questa sera a Palazzolo di Paderno Dugnano, fuoco all'oratorio della Parrocchia San Martino. Allarme poco dopo le 20,30 di lunedì 9 marzo a ... ilnotiziario.net

Paderno, incendio in centro: brucia auto in un garageIncendio nella tarda sera di domenica a Paderno Dugnano. Brucia un’auto all’interno di alcuni garage privati di via Roma. I residenti di via Roma 8, ... ilnotiziario.net

Presentata alla cittadinanza la nuova Casa di Comunità di Paderno Dugnano. In una sala gremita, il Direttore Generale e il Direttore socio Sanitario dell’ASST Rhodense hanno spiegato la funzione e l’organizzazione della CdC che, finanziata con i fondi del P facebook