Ottomila in pista a Monza Per sport e per solidarietà | L’importante è esserci

All’alba, il circuito di Monza si è riempito di circa ottomila persone che hanno partecipato a un evento sportivo e solidale, con l’obiettivo di esserci. La manifestazione ha visto corridori e camminatori muoversi sulla pista, creando un’immagine diversa dal solito, dove il rumore dei motori è stato sostituito dal passo delle scarpe sulla strada. La giornata si è svolta senza incidenti e senza competizioni ufficiali.

All’alba il Tempio della velocità aveva già un battito diverso. Non il rombo dei motori, ma quello leggero e continuo delle scarpe sull’asfalto. I primi runner arrivavano quando il sole stava appena illuminando l’ Autodromo di Monza, e il villaggio della Run For Life riapriva le porte alle sei del mattino. Alle nove, sulla griglia di partenza, erano più di 8mila. Un fiume di storie e lingue diverse, arrivato da oltre cinquanta Paesi del mondo. È stata l’edizione più partecipata di sempre - l’undicesima - e una delle più emozionanti. Sabato il paddock aveva già cominciato a riempirsi di vita, ma è stata la giornata di ieri a trasformare davvero l’Autodromo in una grande festa dello sport e della solidarietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L’importante è esserci. Le mascotte vanno a ruba. E arrivano i turisti UsaFelpe, T-shirt, cappellini da uomo, donna e bambino, con gli zaini coordinati e poi le mascotte: gli ermellini Tina e Milo in versione pupazzetto,...

