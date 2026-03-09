Manca poco più di una settimana all'inizio del Grande Fratello Vip 2026, che andrà in onda il 17 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Tra i concorrenti ci sono otto donne e altrettanti uomini, principalmente volti noti di reality e influencer pronti a entrare nella Casa più spiata d’Italia. La presentazione ufficiale è già stata annunciata, mentre l’attesa cresce tra il pubblico.

M anca poco più di una settimana al via del Grande Fratello Vip 2026. L’appuntamento con la nuova edizione del reality di Canale 5 è fissato al 17 marzo, in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione. Si tratta di un ritorno: l’ex signora Totti aveva condotto le prime tre edizioni, dal 2016 al 2018, prima di passare il testimone ad Alfonso Signorini. Cambia la conduzione, non la regia, che è sempre di Alessio Pollacci. Ilary Blasi e Bastian Muller, baci sotto la Torre Eiffel: proposta di nozze a Parigi? X Leggi anche › Questo “Grande Fratello” s’ha da fare: il reality al via a marzo con Ilary Blasi Grande Fratello Vip 2026, cast, concorrenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Otto donne e altrettanti uomini: sono principalmente volti di reality e influencer i prossimi reclusi nella Casa più spiata d'Italia

