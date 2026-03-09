Otium al Temple Theater la vanità del Settecento specchia i nostri Social

Al Temple Theater viene presentato “Otium”, uno spettacolo che riflette sulla vanità del Settecento attraverso un’interpretazione che invita il pubblico a confrontarsi con le proprie illusioni. Lo spettacolo, inteso come un evento coinvolgente, si propone come un’occasione di incontro e di confronto, offrendo uno sguardo ironico sulle fragilità delle apparenze e sulle contraddizioni sociali contemporanee.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Il riadattamento di Marco Marzaioli della Trilogia della Villeggiatura di Carlo Goldoni fa di tre opere una sola e punta il dito contro lo spettatore. L’opera racconta le vicende di alcune famiglie borghesi prese dai preparativi per la partenza verso l’agognata e tanto attesa campagna. La villeggiatura diventa presto un’ossessione: la servitù, sempre presente sullo sfondo, è costretta ad occuparsi di abiti nuovi, spezie preziose, posate d’oro e altre spese spropositate che diventano indispensabili perché i padroni non sfigurino agli occhi della società. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

