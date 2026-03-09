Ostia assalto ai fortini dello spaccio | arrestato un 15enne in un immobile comunale

A Ostia, un ragazzo di 15 anni è stato arrestato durante un'operazione nei fortini dello spaccio situati in un immobile comunale. L'intervento dei carabinieri ha portato all'arresto del minorenne, coinvolto in attività illecite nell'area. L'operazione si è svolta rapidamente, con le forze dell'ordine che sono intervenute per mettere fine all'attività illegale.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ostia sono infatti intervenuti in via Antonio Forni, in un immobile comunale che era stato nuovamente forzato e riaperto da pusher della zona, trasformato ancora una volta in un punto di spaccio. Solo due giorni prima, i carabinieri erano già intervenuti nello stesso locale, liberandolo e restituendolo al Comune di Roma dopo aver arrestato un altro soggetto per spaccio. All'interno dell'immobile, i militari hanno sorpreso un minore, un ragazzo di 15 anni incensurato, trovato in possesso di due dosi di cocaina per un peso complessivo di 0,5 grammi, un bilancino di precisione, 160 euro in contanti, materiale per il confezionamento e appunti manoscritti riconducibili all'attività di spaccio.