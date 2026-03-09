Ostellato | la Coppa dei Campioni e il calendario A2 in 6 prove

A Ostellato si svolge la prima tappa della Coppa dei Campioni e le prove del calendario della Serie A2 si disputano in sei tappe. La primavera sportiva ferrarese si apre con queste competizioni, che rappresentano l’avvio ufficiale delle attività competitive nella regione. Gli eventi coinvolgono squadre e atleti che si preparano a confrontarsi in diverse discipline e sedi.

La primavera sportiva ferrarese si risveglia con l’arrivo del trofeo di Serie A2 a Ostellato, segnando l’inizio ufficiale delle attività competitive. Dal 9 marzo 2026, i lavori di preparazione sul tratto del Circondariale denominato Cavalli San Camillo stanno trasformando il sito in una vera e propria arena per la Coppa dei Campioni prevista per il 29 marzo. L’atmosfera è già quella della grande competizione: mentre gli operai lavorano al canale, la Federazione Nazionale ha diffuso il programma dettagliato del Trofeo di Serie A2, che divide l’Italia in sette gironi distinti. Per le squadre locali, questo significa un calendario serrato che porterà le gare nei mesi di maggio, giugno e settembre, con tappe fissate su canali specifici come Medelana, Cavo Lama e Cavo Fiuma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

