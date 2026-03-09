L'articolo presenta una panoramica completa dei film che hanno vinto l'Oscar come miglior film negli ultimi 90 anni. Vengono elencati tutti i vincitori della categoria, accompagnati da informazioni sulla storia della premiazione e sull'evoluzione di questa prestigiosa statuetta nel corso del tempo. La lista include titoli di diverse epoche, offrendo uno sguardo dettagliato sui film premiati nel corso degli anni.

Quanto vale davvero un Oscar? A quanto si dice, realizzare una statuetta dell’Oscar ha un costo di circa 400 dollari (è fatta di bronzo placcato in oro 24 carati). L’Academy vieta la vendita di una statuetta dell’Oscar se chi la possiede non propone prima di rivenderla agli archivi dell’Academy per la cifra simbolica di 1 dollaro. Chi tiene l’Oscar al miglior film? Il premio al miglior film viene assegnato ai produttori accreditati del film, anche se non più di tre produttori di un dato film possono ricevere il premio vero e proprio. Qual è il vincitore dell’Oscar al miglior film con la durata maggiore? Con una durata di tre ore e 58 minuti, il vincitore dell’Oscar al miglior film più lungo è Via col vento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar, tutti i film che hanno vinto il premio

Articoli correlati

Leggi anche: Tennis, tutti i giocatori che hanno vinto il Career Grand Slam: Alcaraz è il 9°

Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni venduto a Roma. Ecco l'elenco dei biglietti che hanno vinto 100 mila e 50 mila euroLotteria Italia, ad «Affari Tuoi» annunciati il primo premio da 5 milioni di euro, assegnato a un biglietto venduto a Roma, e gli altri premi di...

Oscar Becomes a Baby Chick + More Oscars's Oasis Cartoons For Kids

Altri aggiornamenti su Oscar tutti i film che hanno vinto il...

Temi più discussi: Dove vedere i film canditati (e vincitori) agli Oscar 2026: al cinema o su Prime, Sky, Netflix, NOW, HBO, Disney+, la lista; Oscar 2026: quando, dove vederli e tutti i film favoriti; Oscar 2026, la data e dove vederli. Tutti i film in gara e i favoriti, da DiCaprio a Chalamet; Oscar 2026, la notte degli Academy si avvicina: quando e dove vederla. Ecco tutti i film e le star in nomination.

Oscar 2026: quando, dove vederli e tutti i film favoritiConto alla rovescia per la notte degli Oscar. La 98esima cerimonia di consegna delle statuette si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 15 e il 16 marzo. Le candidature sono stat ... tg.la7.it

Oscar 2026, la notte degli Academy si avvicina: quando e dove vederla. Ecco tutti i film e le star in nominationLa 98ª edizione degli Oscar si avvicina e vede Sinners - I peccatori e Una battaglia dopo l'altra come grandi favoriti. La cerimonia si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 15 ... firstonline.info

Gli ultimi 10 premi #Oscar come miglior attore protagonista #LeonardoDiCaprio in #TheRevenant #CaseyAffleck in #ManchesterByTheSea #GaryOldman in #DarkestHour #RamiMalek in #BohemianRhapsody #JoaquinPhoenix in #Joker #AnthonyHopkins in - facebook.com facebook

Dopo "Die My Love", con Jennifer Lawrence, anche "Se solo potessi ti prenderei a calci", con Rose Byrne (candidata all'Oscar 2026), porta in scena una madre esaurita e disperatamente bisognosa di aiuto: un soggetto più attuale che mai x.com