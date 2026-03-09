Oscar 2026 le previsioni nelle categorie principali | un duello dopo l’altro

Per gli Oscar 2026 si prospettano numerosi scontri nelle categorie principali, con due titoli che si contendono la vittoria. Molte altre premiazioni presentano ancora incertezze, tra cui la competizione tra attori e quella tra i film internazionali. Le previsioni sono incerte e le sfide sono ancora aperte, lasciando spazio a molte possibili sorprese.

Mentre agli Oscar si profila un testa a testa fra Una battaglia dopo l'altra e I peccatori, molte categorie rimangono incertissime, tra cui la sfida Chalamet vs Jordan e quella tra i film internazionali. Nella prima parte delle nostre previsioni sugli Oscar 2026 vi abbiamo già illustrato la situazione per quanto riguarda le categorie tecniche e musicali, con tre film in particolare che, tra i vari candidati, si preparano a fare la parte del leone, contendendosi quasi tutte le statuette in palio: Frankenstein, I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. Questi ultimi due titoli, forti rispettivamente di sedici e tredici nomination complessive, sono anche i grandi favoriti nelle altre categorie, prospettandoci un duello che si consumerà fino all'apertura dell'ultima busta della cerimonia.