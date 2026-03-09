Questa settimana, gli ascolti di Caterina Balivo sono aumentati, segnando un incremento rispetto ai giorni precedenti. È un periodo positivo per la conduttrice, che ha vissuto un momento di successo con il suo programma “La Volta Buona” dopo il Festival di Sanremo. Le cifre di ascolto riflettono questa fase di crescita e di apprezzamento da parte del pubblico.

ARIETE – Crescono gli ascolti di Caterina Balivo . È un post-Sanremo “felice” per Caterina Balivo e La Volta Buona. Gli ascolti del programma postprandiale di Rai1, infatti, hanno raggiunto la scorsa settimana il 20% nella seconda parte (della durata di mezz’ora; la prima ora e mezza invece è intorno al 1617% di share, ndDM). Una crescita è prevista anche per voi questo marzo e questa settimana. Cinque stelle soprattutto per quanto riguarda l’Amore. Le coppie stanno vivendo una seconda giovinezza (dopo i litigi delle scorse settimane), mentre i single faranno incontri molto positivi grazie a una Venere alleata e amica del vostro segno. Nel weekend, per esempio, buttatevi e guardatevi intorno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026

L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026: Pesci e Scorpione fascinosi e introspettiviNell'oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026, Giove torna diretto restituendo fiducia e slancio per agire con maggiore chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimana dal 9 al 15 marzo 2026 e classificaCosa ha in serbo l'oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 9 al 15 marzo 2025? Sarà una vivace settimana che parte con Luna in Sagittario e...

Oroscopo della Settimana dal 9 al 15 marzo 2026

Approfondimenti e contenuti su Oroscopo della.

Temi più discussi: Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 2 all'8 marzo; L'Oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026; Oroscopo della settimana dal 2 marzo al 8 marzo di Paolo Fox; Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026.

Simon and The Stars, oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026: Scorpione al top, Cancro e Toro volanoOroscopo: i segni più fortunati della prossima settimana secondo l'astrologo Simon and the Stars dal 9 all'15 marzo 2026. Sulle sue pagine social, viene pubblicata anche oggi ... leggo.it

Simon and the Stars, oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026: Scorpione al top, Cancro e Toro volanoOroscopo di Simon and The Stars. Ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana secondo l'astrologo Simon and the Stars ... msn.com

L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026 di Simon and The Stars - facebook.com facebook

Auguri ad Antonello Venditti, che oggi compie 77 anni. Ecco l'oroscopo della giornata x.com