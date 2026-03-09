Ore 9 lezione di No | becera propaganda a scuola sul referendum Scoppia il caso a Ivrea

Alle 9 di questa mattina, una lezione scolastica a Ivrea è finita sotto i riflettori dopo che si è trasformata in un momento di propaganda politica. In aula si è parlato del referendum sulla Giustizia, ma il confronto si è spostato su posizioni favorevoli al No, suscitando polemiche tra studenti, insegnanti e genitori. La vicenda ha acceso un dibattito sulla trasparenza e sull’indipendenza delle attività scolastiche.

Doveva essere una lezione sulla partecipazione e sulla democrazia si è trasformato in un terreno di propaganda politica in favore del No al referendum sulla Giustizia. È quanto accaduto in una scuola di Ivrea, come denunciano alcuni studenti dell’Istituto Olivetti. I ragazzi hanno firmato una lettera durissima, rilanciata dalla sezione locale di Fratelli d’Italia. Al centro della denuncia, un incontro scolastico che, secondo i ragazzi, avrebbe tradito la sua missione educativa per trasformarsi in un comizio a senso unico. Cosa è successo all’Istituto Olivetti: la denuncia degli studenti. La lezione incriminata è avvenuta lo scorso 18 febbraio durante un seminario dal titolo “Costituzione, tipologie di referendum e processo penale”, rivolto alle classi quarte e quinte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ore 9, lezione di No: becera propaganda a scuola sul referendum. Scoppia il caso a Ivrea Articoli correlati "Due ore di propaganda politica per il No". La denuncia degli studenti di Ivrea in vista del referendumLa propaganda per il “no” al referendum della Giustizia per la separazione delle carriere è entrata nelle scuole. Montesarchio, scoppia il caso Mensa scolastica: “Panino freddo ai bambini dopo 6 ore di scuola”Quanto accaduto oggi nel servizio di refezione scolastica rappresenta un fatto gravissimo e inaccettabile, che merita piena chiarezza pubblica. Una selezione di notizie su Ore 9 lezione di No becera propaganda a... Temi più discussi: Sciopero Scuola lunedì 9 marzo 2026; Le indomabili Tossiche | Evento alla Fattoria del Dono; Ampliare le proprie competenze in ‘Management del calcio’: domande ancora possibili fino al 9 marzo; Giornata Internazionale della Donna 2026 - tutte le iniziative a Savona. Più ore di lezione non aumentano la performance degli studenti. Quando il tempo produce risultati? I dati EurydiceLa quantità di tempo trascorsa in classe rappresenta uno degli indicatori utilizzati per analizzare il funzionamento dei sistemi educativi. Il rapporto Tempi di insegnamento annuali raccomandati nell’ ... orizzontescuola.it SCUOLA/ E politica: non è compito delle ore di lezione curare le ingiustizie del mondoCentrodestra e centrosinistra dovrebbe rifuggire dalla tentazione di usare la scuola per contrastare i mostri che incarnano i nemici di parte Qualche volta ci sono cose che vorremmo dire, ma che è ... ilsussidiario.net Entro poche ore la neo Guida Suprema iraniana pronuncerà il suo primo discorso. Intanto una folla pro-regime è scesa in piazza a #Teheran, esponendo cartelli con le immagini del nuovo leader, insieme a quelle del defunto Ali Khamenei. Migliaia le persone - facebook.com facebook Nelle scorse ore, come già accaduto un anno fa di questi tempi, la dirigenza della #Sampdoria ha fatto un tentativo per Roberto #Mancini. Ovviamente non ci sono i presupposti per vedere il Mancio sulla panca della #Samp, ma quest’ultimo avrebbe caldeggia x.com