Franco Ordine, giornalista sportivo, ha commentato recentemente il fenomeno delle simulazioni in Serie A, sottolineando come alcuni giocatori siano improvvisamente diventati esperti nel cadere a terra durante le partite. Le sue parole si sono concentrate sulla crescente frequenza di episodi di questo tipo e sulla presenza di calciatori coinvolti in comportamenti ritenuti sospetti.

Nella giornata di sabato si è giocata Cagliari-Como. Durante il corso del match ci sono state ben due ammonizioni per simulazioni ai danni dei Cagliaritani: Esposito (diffidato, perciò salterà il prossimo match) e Palestra i due finiti nel taccuino dell'arbitro. Dopo l'episodio di Alessandro Bastoni contro la Juventus, gli arbitri italiani, anche quando non si dovrebbe, ammoniscono giocatori per codesto motivo. A parlarne è stato il giornalista Franco Ordine tramite il suo profilo X. Ecco, di seguito, le sue parole: "Improvvisamente vanno a caccia dei simulatori, magari sbagliando bersaglio e lo trovano a Cagliari: chissà perché lo fanno in corsa e non a inizio campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Improvvisamente vanno a caccia dei simulatori. Chissà perchè…”

