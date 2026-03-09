Ordigni vicino casa del sindaco di New York arrestati due giovani | Ispirati dall’Isis Volevano una strage più grande di Boston

Due giovani sono stati arrestati a New York in seguito al ritrovamento di ordigni esplosivi vicino alla casa del sindaco. L’indagine riguarda accuse di terrorismo ispirato all’Isis, e si è scoperto che i sospetti avevano intenzione di realizzare un attacco più grande di quello di Boston. Le forze dell’ordine stanno coordinando le operazioni per chiarire i dettagli dell’operazione.

Un'indagine per terrorismo ispirato all'Isis è stata aperta a New York dopo il ritrovamento di diversi ordigni vicino alla casa del sindaco Zohran Mamdani. Le autorità statunitensi hanno incriminato due giovani sospettati di aver pianificato un attentato durante una manifestazione anti-musulmani che si è svolta vicino a Gracie Mansion, la residenza ufficiale del primo cittadino. A confermare la natura dell'inchiesta è stata la responsabile della polizia di New York, Jessica Tisch, spiegando che in totale sono stati rinvenuti tre dispositivi esplosivi. Due sono stati individuati sabato durante la protesta, mentre un terzo è stato scoperto il giorno successivo all'interno di un'auto parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione del sindaco.