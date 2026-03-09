Ora puoi pagare in contanti Amazon anche andando in edicola o in tabaccheria | tutte le novità
Amazon potenzia il servizio "Paga in Contanti" In Italia per saldare gli acquisti online estendendolo a oltre 35.000 punti convenzionati tra bar, ricevitorie, edicole e tabaccherie. Una mossa strategia per includere chi preferisce il cash, seppur con limiti di spesa e alcune categorie di prodotti escluse dal servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
