Ora legale 2026 | ecco quando sposteremo le lancette per il cambio di orario

Nel 2026 l'ora legale entrerà in vigore e le lancette saranno spostate per il cambio di orario. Durante questa operazione si perderà un'ora di sonno, ma si avrà un'ora di luce solare in più durante il giorno. La data esatta in cui avverrà il cambio di orario sarà comunicata prossimamente. La modifica interesserà tutti i paesi che adottano l'ora legale.

Anche quest'anno la primavera porta con sé il consueto appuntamento con il passaggio all'ora legale. Per quanto riguarda il 2026, la transizione dall'ora solare avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Questo spostamento, che ci accompagna ciclicamente da decenni, ha l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo della luce naturale durante la bella stagione, regalandoci pomeriggi più luminosi, pur comportando la perdita di sessanta minuti di riposo nella notte del cambio. Il momento ufficiale per regolare i nostri orologi è fissato per domenica 29 marzo alle ore 2, quando le lancette dovranno essere spostate in avanti di un'ora, portando l'orologio direttamente alle 3.