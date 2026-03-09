Ora anche l'avvocato Guerrieri fa propaganda per Meloni | niente fascisti nella serie tv restano i giudici corrotti

L’avvocato Guerrieri, protagonista di una serie tv trasmessa su Rai1, ora appare coinvolto in una scena dove viene aggredito da un bullo. In questa versione televisiva, il personaggio non affronta più un fascista, come nel libro, ma un semplice aggressore senza specifica connotazione politica. La scena si inserisce in un contesto in cui i giudici vengono rappresentati come corrotti.

