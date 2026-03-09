Una manager di alto livello ha lasciato OpenAI a causa di divergenze etiche sull’utilizzo delle armi autonome. La decisione arriva dopo che si sono manifestate differenze di opinione su come l’intelligenza artificiale venga impiegata in ambiti militari. La persona ha comunicato la sua scelta senza riferimenti ad altri dettagli o coinvolgimenti specifici.

Una manager di alto livello ha lasciato OpenAI, spinta da una profonda divergenza etica riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale in ambito bellico. La decisione è maturata dopo che l’azienda non ha accolto le richieste di maggiore riflessione sul tema delle armi autonome. L’evento si colloca nel contesto più ampio del dibattito globale sulla regolamentazione tecnologica. L’ex responsabile della robotica ha espresso la convinzione che lo sviluppo di sistemi letali gestiti da algoritmi richieda un approccio più ponderato e sicuro. La sua uscita segna un punto di rottura significativo all’interno della struttura aziendale. Questo episodio evidenzia come le scelte tecniche abbiano ripercussioni dirette sulla governance dei dati e sulle priorità strategiche delle grandi aziende tech. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI: manager lascia per armi autonome

