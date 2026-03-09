Omicidio Mastropasqua | l' imputato chiede di essere interrogato sei costituzioni di parte civile

Questa mattina si è tenuta al Tribunale di Foggia l’udienza preliminare relativa all’omicidio di Giovanni Mastropasqua, un fruttivendolo di 50 anni. L’imputato, un uomo di 45 anni, è stato presente in aula e ha chiesto di essere interrogato. Sei persone si sono costituite parti civili nel procedimento. La gup ha ascoltato le parti coinvolte nel procedimento.

Udienza preliminare dinanzi alla gup Odette Eronia, che si è riservata su tutte le richieste. Disposto un rinvio a 48 ore Il 45enne, reo confesso, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, nonché dei reati connessi al possesso, porto e utilizzo di un'arma modificata in luogo pubblico. L'imputato, difeso e rappresentato dall'avv. Monica Scaglione, era presente all'udienza e ha chiesto di essere sottoposto ad interrogatorio con l'obiettivo di chiarire alcuni passaggi della vicenda ed integrare quanto già dichiarato nel corso di precedenti dichiarazioni e memorie. L'avvocata Scaglione, inoltre, ha chiesto di far cadere l'aggravante della premeditazione, circostanza che permetterebbe al suo assistito l'accesso al rito abbreviato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Crans-Montana, Mantovano: L'Italia chiede alla Commissione Ue di essere parte civile – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 "L'Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera. Crans-Montana, l'Italia chiede alla Commissione Ue di essere parte civile. Parenti delle vittime a Chigi dopo l'incontro col PapaUn dolore condiviso e la ricerca di giustizia: così si è aperto a Palazzo Chigi l’incontro dedicato alle famiglie italiane delle vittime della...