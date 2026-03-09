Questa mattina a Foggia si è tenuta l’udienza preliminare in cui si è discusso dell’omicidio del fruttivendolo Giovanni Mastropasqua. La giudice per le indagini preliminari ha ascoltato le parti coinvolte in un procedimento che riguarda una confessione, l’uso di un’arma modificata e un incremento del 400% delle accuse. La vicenda riguarda un episodio accaduto nella città pugliese.

La giustizia di Foggia si è riattivata questa mattina dinanzi alla giudice per le indagini preliminari Odette Eronia, con l’udienza riguardante l’omicidio del fruttivendolo Giovanni Mastropasqua. Donato Romano, l’uomo accusato dello sparo che ha tolto la vita alla vittima il 19 giugno scorso in via Arpaia, ha chiesto ufficialmente di essere interrogato nuovamente per chiarire i dettagli della dinamica e integrare le sue precedenti dichiarazioni. Il procedimento vede coinvolte sei persone che hanno richiesto di costituirsi parte civile: cinque familiari diretti e una ex convivente della vittima. La difesa dell’imputato, guidata dall’avvocato Monica Scaglione, ha opposto resistenza a queste richieste, evidenziando attraverso verbali e denunce pregresse come i rapporti tra le parti non fossero buoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Mastropasqua: confessione, arma modificata e 400%

