Omicidio di Maria Marchetti a Genova il racconto sul figlio che era malato e non era seguito

A Genova, si torna a parlare dell’omicidio di Maria Marchetti e delle circostanze che lo circondano. Una vicina ha riferito che il figlio di Marchetti, nel 2025, avrebbe pianificato di uccidere il padre. Si conoscono dettagli sulla condizione di salute del giovane, che era malato e non riceveva assistenza adeguata. La vicenda si sviluppa in un quadro di tensioni familiari e problematiche personali.

"Non era seguito, altrimenti non sarebbe arrivato a questo tragico epilogo", queste le parole con cui una vicina di casa commenta l'arresto di Fabio Fibrini, il figlio di Maria Marchetti, accusato per l'omicidio della madre nell'abitazione di San Felice 39, a Genova. La donna racconta che nell'estate 2025 gli sarebbe stato fatto un TSO perché "voleva ammazzare suo papà con un coltello". Parla una vicina di Maria Marchetti Lunedì 9 marzo le telecamere di Dentro la notizia hanno raggiunto una vicina di casa di Maria Marchetti, la donna di 87 anni uccisa presumibilmente nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo nella sua abitazione di via San Felice 39 a Genova, nel quartiere Molassana. "Una tragedia annunciata." Così una vicina di casa descrive l'omicidio di Maria Marchetti, 86 anni, detta Mariuccia. Uccisa nella sua casa di Molassana Il figlio 52enne è stato fermato dalla polizia. Viveva con lei. Chi lo conosceva racconta di un uomo che