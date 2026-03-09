Omicidio Colalongo | la staffetta Cava e il confine di sangue

Nella zona tra Scisciano e San Vitaliano, tra Napoli e Avellino, si è verificato un omicidio che ha coinvolto Ottavio Colalongo. La vicenda si è svolta in un’area definita da un confine di sangue, dove si sono svolti i fatti e sono stati avviati i rilievi. La polizia sta raccogliendo elementi per fare luce su quanto accaduto.

Un confine di sangue separa Scisciano da San Vitaliano, e proprio in questa geografia sospesa tra Napoli e Avellino si consuma l'omicidio di Ottavio Colalongo. Il 17 dicembre scorso la vittima è stata uccisa mentre Bernardo Cava, definito dalla magistratura come una staffetta, veniva fermato per aver accompagnato l'autore materiale del delitto, Antonio Aloia, fino al luogo dell'agguato. La pioggia batteva sul Nolano quella sera di dicembre, creando un'atmosfera grigia che ha coperto i movimenti dei killer. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno recuperato reperti fondamentali: una motocicletta abbandonata, un telefono cellulare e le chiavi di un'automobile usata per l'esfiltrazione.