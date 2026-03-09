Lo scorso 7 giugno, Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, ha scritto a sua madre chiedendole di comprare un biglietto aereo per Miami. Quel giorno, Kaufmann ha inviato il messaggio in cui si rivolgeva alla madre con una richiesta diretta e specifica, senza ulteriori dettagli sul motivo dello spostamento. La comunicazione si inserisce nel contesto delle indagini sugli omicidi avvenuti a Villa Pamphili.

Il 7 giugno dello scorso anno, Francis Kaufmann, conosciuto anche come Rexal Ford, ha contattato sua madre per chiederle un favore: acquistargli un biglietto aereo per Miami, negli Stati Uniti. Nello stesso giorno, nel parco di Villa Pamphili, a Roma, sono stati rinvenuti i corpi di Anastasia Trofimova, una giovane di 28 anni, e della sua bambina di pochi mesi, Andromeda. Questa drammatica scoperta è emersa oggi durante il processo a carico di Kaufmann, accusato di duplice omicidio. Nel procedimento, che segue il rito immediato, la Procura di Roma accusa l’imputato di aver commesso un duplice omicidio aggravato da motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia, oltre all’occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Omicidi Villa Pamphili: Kaufmann scrisse a madre “mi compri biglietto per Miami? Qui e’ un ghetto”

