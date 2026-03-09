Omicidi a Villa Pamphili la decisione dei giudici su Francis Kaufmann

I giudici hanno deciso di procedere con una perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, accusato di aver ucciso sua figlia di 11 mesi e la compagna, trovate morte il 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. La decisione riguarda l’analisi dello stato mentale dell’uomo durante i fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulla tragica vicenda.

Perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda di 11 mesi e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. A deciderlo sono stati i giudici della Prima Corte di Assise che hanno sciolto la riserva accogliendo la richiesta di perizia della difesa per accertare la capacità di stare nel processo di Kaufmann. Incaricato Giovanni De Girolamo, consulente psichiatrico, che dovrà depositare la consulenza in 30 giorni: la relazione medica verrà discussa in contraddittorio tra le parti il 21 aprile, mentre il processo proseguirà secondo il calendario già stabilito. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Omicidi a Villa Pamphili, la decisione dei giudici su Francis Kaufmann Articoli correlati Omicidi Villa Pamphili, al via il processo contro Francis KaufmannInizia oggi il processo contro Francis Kaufmann, il cittadino americano che avrebbe ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlioletta di un... Omicidio Villa Pamphili, al via il processo contro Francis KaufmannInizia oggi il processo contro Francis Kaufmann, il cittadino americano che avrebbe ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlioletta di un... Contenuti e approfondimenti su Villa Pamphili Temi più discussi: Quarticciolo: minaccia di morte e picchia la madre 72enne con un barattolo; Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: Colpito alla testa con corpo contundente; Bimba investita all'asilo: la Cassazione conferma la condanna a 2 anni e mezzo per la maestra. Omicidi Villa Pamphili, la piccola Andromeda digiuna a lungo prima di essere uccisa: Strangolata con forzaNuove rivelazioni nel caso di Villa Pamphili. L'americano Francis Kaufmann potrebbe aver stordito con alcol la giovane compagna prima di toglierle la vita ... tgcom24.mediaset.it Femminicidi di Villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per Kaufmann(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La Corte d'Assise di Roma ha accolto la richiesta di perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili. L'attività mira ad a ... altoadige.it “Le passioni sono grandi emozioni che scuotono la nostra vita, la catturano e la spingono verso mete meravigliose.” Emanuela breda Sara e Giorgio di corsa per Villa Pamphili Sara Pastore Giorgio Calcaterra - facebook.com facebook A Casale dei Cedrati, a Villa Pamphilj a Roma, torna Agorà. La rassegna stampa che si fa “dal vivo” x.com