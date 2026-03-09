Oltre trenta feriti in attacco iraniano al Bahrain

Da today.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esplosione in un quartiere residenziale di Sitra, nel Bahrain, ha provocato il ferimento di 32 civili, di cui quattro in modo grave. L'attacco iraniano si è verificato in un'area abitata e ha causato danni e panico tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati altri danni materiali o vittime oltre ai feriti. La situazione rimane sotto osservazione.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Tre bombardieri pesanti B-52 statunitensi sono atterrati presso la base RAF di Fairford, nel Regno Unito. Eric Trump e Donald Trump Jr., i figli del presidente americano Donald Trump, stanno finanziando una nuova azienda... 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Guerra in Iran, oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano. Il petrolio schizza a oltre 100 dollari al barileUn attacco con un drone iraniano all’alba di lunedì ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein.

Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, lunedì 9 marzo. Oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano: gravi bambini e un neonato. Esplosioni a DohaMentre Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali, ucciso in un raid israelo-statunitense il 28 febbraio scorso, è stato nominato come nuova Guida...

Notizie dal Mondo - Speciale Iran #geopolitica #perte #news #curiosità #mondo

Video Notizie dal Mondo - Speciale Iran #geopolitica #perte #news #curiosità #mondo

Contenuti e approfondimenti su Oltre trenta

Discussioni sull' argomento Milano: deraglia un tram, due morti e oltre 40 feriti; Perù, bomba in discoteca a Trujillo: oltre 40 feriti; Oltre 30 morti e 150 feriti in un'ondata di attacchi israeliani in Libano; Video. Razzi di Hezbollah su Israele, l'Idf attacca il Libano: oltre 30 morti.

oltre trenta feriti inAuto esce di strada e precipita per trenta metri nel bosco: intrappolati e feriti i quattro occupantiVERONA - Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio di domenica 1° marzo a Montorio, dove un'automobile con quattro persone a bordo è caduta in una scarpata per oltre trenta ... ilgazzettino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.