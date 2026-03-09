Oltre trenta feriti in attacco iraniano al Bahrain

Un'esplosione in un quartiere residenziale di Sitra, nel Bahrain, ha provocato il ferimento di 32 civili, di cui quattro in modo grave. L'attacco iraniano si è verificato in un'area abitata e ha causato danni e panico tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati altri danni materiali o vittime oltre ai feriti. La situazione rimane sotto osservazione.