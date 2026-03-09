Oltre trenta feriti in attacco iraniano al Bahrain
Un'esplosione in un quartiere residenziale di Sitra, nel Bahrain, ha provocato il ferimento di 32 civili, di cui quattro in modo grave. L'attacco iraniano si è verificato in un'area abitata e ha causato danni e panico tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati altri danni materiali o vittime oltre ai feriti. La situazione rimane sotto osservazione.
Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Tre bombardieri pesanti B-52 statunitensi sono atterrati presso la base RAF di Fairford, nel Regno Unito. Eric Trump e Donald Trump Jr., i figli del presidente americano Donald Trump, stanno finanziando una nuova azienda... 🔗 Leggi su Today.it
Guerra in Iran, oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano. Il petrolio schizza a oltre 100 dollari al barileUn attacco con un drone iraniano all’alba di lunedì ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein.
Guerra in Iran, le ultime notizie di oggi, lunedì 9 marzo. Oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano: gravi bambini e un neonato. Esplosioni a DohaMentre Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali, ucciso in un raid israelo-statunitense il 28 febbraio scorso, è stato nominato come nuova Guida...
