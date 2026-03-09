Oltre 300 corridori per la seconda edizione della ' Corri con Luca'

Sono stati 310 i corridori che hanno partecipato alla seconda edizione della 'Corri con Luca', una competizione di circa 10 km organizzata nel Parco di San Rossore a Pisa. La gara si è svolta su un percorso che attraversa le aree verdi del parco, coinvolgendo atleti di diverse età e livelli di esperienza. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso lungo il tracciato.

La gara di 10 km nel Parco di San Rossore è la seconda tappa del Criterium Podistico Toscano. Hanno vinto Daniele Del Nista e Virginia Bianchi Sono stati ben 310 i corridori classificati alla seconda edizione della 'Corri con Luca', la gara allestita su circa 10 km al Parco di San Rossore a Pisa. La seconda tappa del Criterium Podistico Toscano è vissuta in un clima di grande entusiasmo, a dispetto di un clima freddo e che faceva temere anche qualche scroscio d'acqua. Una gara di livello molto elevato, anche se il record della corsa resta il 30'14" stabilito lo scorso anno da Yassine Lamnaouar. La vittoria ha premiato Daniele Del Nista, il corridore della Virtus Lucca, uno degli atleti toscani più in vista che lungo il tracciato ha progressivamente fatto il vuoto fino a tagliare il traguardo in 30'38". 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Criterium podistico toscano: la seconda tappa è 'Corri con Luca'Mentre cresce l’attesa per l’apertura del Criterium Podistico Toscano che inizierà sabato con il GP Monteserra a Calci, già si guarda alla seconda... Contenuti utili per approfondire Oltre 300 corridori per la seconda... Argomenti discussi: Mezza maratona sulla ciclabile, gli orari di chiusura; Imperia, domenica si corre la 14ª Mezza Maratona Internazionale. Mezza maratona sulla ciclabile, gli orari di chiusuraImperia – Sono attesi oltre 300 corridori per la 14esima Mezza maratona internazionale Città di Imperia, organizzata dal Marathon Club. Una vera festa dello sport che domani mattina, 8 marzo, dalle 9. ilsecoloxix.it