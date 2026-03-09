A Cogliate, oltre 1000 cittadini devono rifare la loro carta d’identità prima della scadenza del 3 agosto, data in cui il formato cartaceo diventerà invalido. Per gestire l’afflusso, il Comune ha deciso di attivare orari di apertura extra negli uffici anagrafici. La situazione coinvolge residenti di diverse età, tutti chiamati a recarsi per completare l’aggiornamento dei documenti.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Oltre 1000 carte d’identità da rifare, il Comune attiva orari extra

Articoli correlati

Carte d’identità, scatta l’open day: tre giorni di aperture extra per il rinnovo elettronicoIl Comune di Lugo ha annunciato un'iniziativa straordinaria per facilitare il rinnovo della carta d'identità elettronica (Cie) ai suoi cittadini, in...

Sostituzione carte d'identità cartacee: nuovi sportelli e orari per il servizioDal 2 marzo alla sede centrale si aggiungeranno, di mattina, anche le delegazioni Oriente e Carbonara.

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Una selezione di notizie su Oltre 1000 carte d'identità da rifare...

Discussioni sull' argomento Carte di credito per New York, Stati Uniti; Feder.Agri inaugura la sede di Filiano: Oltre 1000 aziende rappresentate nel Vulture-Melfese. I dettagli; Il gas allunga il passo oltre i 53 euro al Ttf di Amsterdam.

Oltre 1000 carte d’identità da rifare, il Comune attiva orari extraPiù di 1000 residenti a Cogliate hanno ancora la carta d’identità in formato cartaceo che perderà di valità dal prossimo 3 agosto. Per questo motivo, ... ilnotiziario.net

Quixote Edizioni. Shadow Beloved · Burn Me Beautiful. A volte tornare a casa è la scelta più difficile. Dopo oltre vent’anni nell’esercito, Colton torna nella sua città natale nel Nebraska con la speranza di ricominciare da capo. Una vita semplice, lontana da tutto - facebook.com facebook

Al Hassan Selmi documenta la devastazione di Gaza, dove oltre l’80% della Striscia è distrutto, raccontando le storie dei sopravvissuti. Tra le emergenze più gravi ci sono i liquami che si mescolano all’acqua piovana, diffondendo malattie soprattutto tra i bamb x.com