Olimpiadi spaccio e sicurezza stradale | la Polizia Locale parte forte nel 2026

La Polizia Locale ha iniziato il 2026 con una serie di interventi che riguardano le Olimpiadi invernali, con pattuglie dislocate fino a Bormio, e operazioni contro lo spaccio di droga, con sequestri e numerose auto fermate. Inoltre, la rete di videosorveglianza ha contribuito a identificare fuggitivi e persone che abbandonano rifiuti.

Pattuglie a Bormio, sala radio a Lecco e 225 verbali: il bilancio del servizio associato tra Bosisio Parini, Castello di Brianza, Cesana Brianza e Sirone Pattuglie schierate fino a Bormio per le Olimpiadi invernali, sequestri di droga, decine di auto fermate e una rete di videosorveglianza che ha permesso di smascherare fuggitivi e abbandonatori di rifiuti. Il Servizio Associato di Polizia Locale Alta Brianza ha chiuso i primi due mesi del 2026 con un bilancio operativo che supera di gran lunga la routine: un mix di impegni straordinari legati a Milano Cortina 2026 e di attività ordinaria potenziata, con numeri che il comandante Matteo Rossi e il sindaco di Bosisio Parini Paolo Gilardi non esitano a definire significativi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Abusivismo edilizio e sicurezza stradale, doppia operazione della Polizia LocaleTempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Polizia Locale, nel corso di due distinte operazioni, hanno sequestrato un manufatto abusivo nel quartiere...

Tutti gli aggiornamenti su Polizia Locale

Temi più discussi: 225 verbali, droga sequestrata e pattuglie fino a Bormio: la Polizia Locale Alta Brianza fa i conti; Polizia Locale Alta Brianza: 225 verbali, 19 veicoli sequestrati e 6 patenti ritirate; Bosisio: attività intensa per la Polizia Locale in questo inizio di anno nuovo; Carnevale dei Storti, 25mila persone in festa: la sfilata con omaggio alle Olimpiadi.

Olimpiadi e sicurezza, il viaggio a Cortina con la polizia di Stato: in campo anche Wendy SiorpaesOlimpiadi e sicurezza, il viaggio a Cortina con la polizia di Stato: in campo anche Wendy Siorpaes VIDEO Di Angela Pederiva. ilmattino.it

Polizia locale corpo di eccellenza. Secondo comando in Italia per il contrasto allo spaccioDa 188 anni il corpo della polizia locale rappresenta un presidio di sicurezza, controllo e supporto alla cittadinanza. Un reparto che si è aggiornato, sviluppato e adeguato alla tecnologia svolgendo ... lanazione.it

Circolazione interrotta dalle 22.20 in direzione Levante. Il traffico tornerà regolare a sopralluogo della polizia locale concluso - facebook.com facebook

Il pronto soccorso e la Polizia Locale intervengono; i controlli alcolici del 2025 registrano oltre 370 violazioni tra guidatori, di cui alcune commesse da minori #Rimini #Cronaca x.com