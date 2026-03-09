’Olimpiadi delle quinte’ che divertimento!

Venerdì scorso all’oratorio Salesiano di via Roma, alla Spezia, si è tenuta la prima edizione delle “Olimpiadi delle classi quinte” delle tre scuole paritarie della città che offrono il ciclo primario. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti in una giornata di gare e attività sportive, con i partecipanti che hanno mostrato entusiasmo e spirito di squadra durante le competizioni.

Si è svolta venerdì scorso all’oratorio Salesiano di via Roma, alla Spezia, la prima edizione delle “ Olimpiadi delle classi quinte ” delle tre scuole paritarie della città che hanno attivo il ciclo della primaria. A organizzare l’evento sono state le insegnanti di educazione motoria Monica Cerretti dell’istituto Guzman di via Veneto, Michela Angelone della scuola Pia Casa di Misericordia di scalinata Quintino Sella e Ester Giorgi delle Franzoniane di Gaggiola. L’obbiettivo non è stato mettere in competizione i vari istituti ma sviluppare lo spirito di squadra, la collaborazione, il rispetto delle regole e il fair play. Per questo i ragazzi sono stati divisi in 4 squadre: Rossa, Bianca, Verde e Blu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

