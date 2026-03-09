Olimpiadi 2026 | i turisti extraeuropei fanno esplodere i consumi

Durante le Olimpiadi invernali del 2026, il Nord Italia registra un incremento significativo nei consumi grazie all’afflusso di turisti provenienti da fuori Europa. Questi visitatori contribuiscono a far salire le spese nei settori dell’ospitalità, della ristorazione e dei servizi, determinando un aumento dei flussi commerciali nella regione. La presenza di turisti internazionali si traduce in un impatto diretto sull’economia locale.

Il Nord Italia vive una stagione di consumi record trainata dal turismo internazionale durante le Olimpiadi invernali 2026. I dati delle transazioni Visa mostrano un aumento del 104% nelle spese dei visitatori extraeuropei, con picchi specifici a Milano e Cortina d’Ampezzo. L’impatto economico si concentra su abbigliamento, ristorazione e trasporti, categorie dove i turisti statunitensi, canadesi e cinesi hanno generato volumi di spesa senza precedenti rispetto all’anno precedente. La tecnologia di pagamento digitale ha abilitato questo flusso finanziario verso le imprese locali. Lo scatto statistico dei pagamenti digitali. La società californiana leader nei pagamenti globali ha reso pubblici i numeri relativi alle operazioni commerciali registrate nel periodo della manifestazione sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

