Oggi si discute anche di bilancio nella seduta del consiglio comunale di Città di Castello, presieduta da Luciano Bacchetta. I consiglieri sono riuniti per esaminare le proposte di variazioni e approvare le voci di spesa previste per l’anno in corso. La riunione si svolge nella sala consiliare, con la presenza di rappresentanti di maggioranza e opposizione.

Nella seduta del consiglio comunale di Città di Castello che il presidente Luciano Bacchetta ha convocato per oggi pomeriggio alle 18, si parlerà di bilancio, installazione di impianti di radiocomunicazione, patrimonio, viabilità, iniziative a tutela della pace e della filiera agroalimentare, cultura, Polizia Locale, recupero di Villa Montesca e dell’ex ospedale, sanità. I lavori inizieranno con la ratifica della deliberazione di giunta comunale del 26 gennaio per la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, adottata dall’esecutivo d’urgenza con poteri del consiglio comunale, su cui relazionerà l’assessore competente Mauro Mariangeli.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi si discute anche di bilancio

In Qatar si discute la “fase 2”, anche l’Italia al tavolo UsaStivale on the ground Stati Uniti in pressing per dare corpo alla forza di stabilizzazione a Gaza.

Dl elezioni: Sensi, 'oggi si discute emendamento Madia, vediamo se la destra ci starà'Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Oggi alla Camera si discute l'emendamento Madia per il voto ai fuori sede.

Pensioni: 3 Grandi Novità, Aumenti e Pagamenti Assegno di Inclusione, SFL, AUU e Naspi

Una selezione di notizie su Oggi si discute anche di bilancio.

Discussioni sull' argomento Oggi si discute anche di bilancio; Effetti guerre e instabilità internazionale: il Direttivo di Confagricoltura discute le priorità del comparto a tutela delle imprese - Notizie Brevi; AI e consulenza finanziaria, la vera partita è sulla qualità (e sulla responsabilità); Congresso Uilp Puglia.

COSA C'E' DI NUOVO - IL NOTIZIARIO DI CHIOGGIA AZZURRA DI OGGI - 9 marzo 2026 - lunedi Le notizie di questa edizione "POLIZIA LOCALE SPARITA DALLE STRADE: PREFETTO E QUESTORE SONO STATI INFORMATI - Polizia locale sempre meno - facebook.com facebook

Jannik Sinner dopo la vittoria su Denis Shapovalov "Molto dura oggi contro Shapo, lui è un giocatore di grande qualità. Ho cercato di essere solido dalla linea di fondo. Sono contento di come sono riuscito a gestire le difficoltà, soprattutto per la partenza con x.com