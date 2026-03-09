Oggi si svolge uno sciopero generale di 24 ore coinvolgendo lavoratori di diversi settori, sia pubblici che privati. In molte città si sono formati cortei con migliaia di persone che manifestano nelle strade. Le categorie più interessate sono scuola, università, sanità e servizi amministrativi, con possibili disagi nelle attività quotidiane. La mobilitazione è stata proclamata da sigle sindacali di base e interessa tutto il territorio nazionale.

AGI - Oggi sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base e destinato a coinvolgere lavoratori del settore pubblico e privato, con possibili disagi soprattutto in scuola, università, sanità e servizi amministrativi. L’astensione riguarda numerosi comparti ma non coinvolge i trasporti, come ha chiarito la Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. I sindacati che hanno proclamato lo sciopero . La mobilitazione è stata proclamata da Slai Cobas per il sindacato di classe, Unione Sindacale Italiana (Usi 1912), Unione Sindacale di Base (Usb) e Clap, per rivendicare interventi su salari, condizioni di lavoro, contrasto alla precarietà e politiche sociali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Oggi lo sciopero generale di 24 ore, tutti i settori a rischio. In migliaia in corteo a Roma (video)

