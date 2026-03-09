Oggi lo sciopero generale di 24 ore tutti i settori a rischio In migliaia in corteo a Roma video

Oggi si svolge uno sciopero generale di 24 ore coinvolgendo lavoratori di diversi settori, sia pubblici che privati. In molte città si sono formati cortei con migliaia di persone che manifestano nelle strade. Le categorie più interessate sono scuola, università, sanità e servizi amministrativi, con possibili disagi nelle attività quotidiane. La mobilitazione è stata proclamata da sigle sindacali di base e interessa tutto il territorio nazionale.

AGI - Oggi  sciopero generale nazionale  di 24 ore proclamato da diverse sigle del  sindacalismo di base  e destinato a coinvolgere  lavoratori  del  settore pubblico e privato, con possibili  disagi  soprattutto in  scuola,  università,  sanità  e  servizi amministrativi. L’astensione riguarda numerosi comparti ma non coinvolge i  trasporti, come ha chiarito la  Commissione di garanzia sugli scioperi  nei  servizi pubblici essenziali. I sindacati che hanno proclamato lo sciopero . La  mobilitazione  è stata proclamata da  Slai Cobas  per il sindacato di classe,  Unione Sindacale Italiana (Usi 1912),  Unione Sindacale di Base (Usb)  e  Clap, per rivendicare interventi su  salari,  condizioni di lavoro, contrasto alla  precarietà  e  politiche sociali. 🔗 Leggi su Agi.it

