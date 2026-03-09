Oggi James Van Der Beek avrebbe compiuto 49 anni, ma non è più con noi. La moglie lo ricorda nel primo compleanno senza di lui, pochi giorni dopo la sua morte avvenuta l’11 febbraio a causa di un cancro al colon-retto. La scomparsa ha lasciato un vuoto nella vita di chi lo conosceva, e il suo compleanno viene ricordato come un momento di commemorazione.

L’8 marzo James Van Der Beek avrebbe compiuto 49 anni. Un traguardo che ha mancato per un soffio, dato che l’11 febbraio scorso si è spento a causa del cancro al colon-retto che gli era stato diagnosticato. Una ricorrenza che però non può passare sotto silenzio per i suoi familiari, gli amici e quanti gli hanno voluto bene. La moglie Kimberly, in particolare, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una gran quantità di foto e video dedicati al consorte, per rivivere almeno attraverso uno schermo i tanti momenti di gioia che hanno condiviso. I ricordi di Kimberly Van Der Beek. Vediamo così l’attore di “Dawson’s Creek” impegnato a lavorare la terra, o a costruire le cose più diverse dentro casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi avresti compiuto 49 anni, e mi manchi terribilmente”: la moglie di James Van Der Beek lo ricorda nel primo compleanno dopo la sua morte

Perché la moglie di James Van der Beek ha dovuto aprire un Go Fund Me dopo la sua mortePare abbia raggiunto un milione già nella giornata di ieri il Go Fund Me aperto dalla moglie di James Van der Beek dopo la sua morte.

James Van Der Beek: «La diagnosi di cancro mi ha scioccato, poi mi sono detto: farai cambiamenti che non avresti mai fatto, e questo aggiungerà anni felici alla tua vita»Ci tiene a far sapere ai fan che si sente bene ma sta ancora lottando con il tumore del colon-retto al terzo stadio.