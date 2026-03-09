Occhito a 60 anni | 333 milioni di metri cubi uniscono Puglia e Molise

Oggi a Carlantino si tiene una cerimonia per celebrare i 60 anni dalla costruzione della diga di Occhito, un’opera che da decenni fornisce acqua a 61 comuni e a più di mezzo milione di persone. La diga ha accumulato circa 333 milioni di metri cubi di acqua, collegando la Puglia e il Molise. La commemorazione coinvolge rappresentanti locali e cittadini, che si riuniscono per ricordare questa infrastruttura.

Carlantino accoglie oggi la commemorazione dei sessant'anni dalla costruzione della diga di Occhito, un'opera che continua a garantire acqua a 61 comuni e oltre mezzo milione di abitanti. La celebrazione si svolge il 12 marzo con visite tecniche, un convegno istituzionale e una mostra fotografica unica nel suo genere. L'invaso rappresenta la seconda struttura in terra battuta più grande d'Europa, capace di immagazzinare 333 milioni di metri cubi d'acqua. Questa infrastruttura strategica collega due regioni distinte: la Puglia e il Molise, creando un ponte idrico fondamentale per lo sviluppo agricolo e la sicurezza delle comunità locali. Il gigante d'acqua: numeri che raccontano una storia.