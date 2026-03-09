Obesità stop allo stigma | i professionisti del Perrino a evento Adi Puglia

A Bari, i professionisti del Perrino hanno partecipato a un evento organizzato dall’Adi Puglia dedicato all’obesità. Durante l’incontro, si è discusso dell’importanza di superare pregiudizi e di considerare l’obesità come una malattia cronica multifattoriale, ponendo l’attenzione sulla persona e sulla complessità del problema. L’obiettivo è promuovere un approccio più consapevole e meno stigmatizzante nei confronti di chi ne soffre.

Il dialogo aperto tra istituzioni, professionisti sanitari e cittadinanza ha affrontato un tema ancora oggi accompagnato da pregiudizi BARI - Superare pregiudizi e semplificazioni, riconoscere l’obesità come malattia cronica multifattoriale e rimettere al centro la persona. È stato questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da Valeria Lagattolla, medico specialista in Scienza dell’alimentazione, presidente ADI Puglia e dal suo direttivo (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) che si è svolta il 4 marzo a Bari, in concomitanza della Giornata Mondiale dell’Obesità. L'evento, che ha avuto una notevole partecipazione,... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

