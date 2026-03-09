È stato attivato un nuovo portale digitale dedicato alla gestione e alla valorizzazione del sito Unesco che comprende la città di Ferrara e il Delta del Po. Il portale copre un’area di circa 1.650 chilometri quadrati ed è stato reso operativo recentemente per migliorare l’accesso alle informazioni e ai servizi relativi a questa zona.

Un nuovo portale digitale è diventato operativo per gestire e valorizzare il complesso patrimonio del sito Unesco che unisce la città di Ferrara al Delta del Po. Il sito, attivo dal 9 marzo 2026, offre accesso a schede descrittive, carte storiche in alta definizione e punti di realtà aumentata situati nel centro storico. L’iniziativa risponde all’esigenza di aggiornare uno strumento di comunicazione istituzionale che copre un’area vasta come quella del paesaggio culturale ferrarese. La piattaforma permette di visualizzare i beni tutelati sia quelli riconosciuti nel 1995 che quelli aggiunti con l’estensione del 1999, offrendo una visione d’insieme del territorio che si estende su circa 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo portale Unesco: 1.650 km² tra Ferrara e Delta del Po

Articoli correlati

Leggi anche: Da Ferrara città patrimonio dell'Unesco al Delta del Po: creato il nuovo sito internet

Apple sconvolge il mercato: nuovo MacBook low-cost con chip A18 Pro tra 650 e 740 euro, sfida diretta ai PC Windows.Rivoluzione Low-Cost da Cupertino: Apple punta a 650 Euro per il Nuovo MacBook L’intenzione di Apple di ampliare la propria presenza nel mercato dei...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuovo portale Unesco 1 650 km tra...

È ONLINE IL NUOVO SITO WEB DEL PATRIMONIO UNESCO FERRARESE. PRESENTATO OGGI IL PORTALE DEDICATO A FERRARA, CITTÀ DEL RINASCIMENTO, E IL SUO DELTA DEL PODove sei: Homepage > Lista notizie > È ONLINE IL NUOVO SITO WEB DEL PATRIMONIO UNESCO FERRARESE. PRESENTATO OGGI IL PORTALE DEDICATO A FERRARA, CITTÀ DEL RINASCIMENTO, E IL SUO DELTA DEL PO SITO ... cronacacomune.it

Ferrara e il Delta del Po, online il sito del patrimonio mondiale UnescoFerrara Presentato questa mattina, 9 marzo, il portale ferraradeltapo-patrimoniomondiale.it, il nuovo sito istituzionale dedicato a Ferrara, città del Rinascimento, e al Delta del Po. Il sito è stato ... msn.com