Nuovo comandante della Sezione Aerea della Guardia di finanza Flavia Gnoffo ricevuta in Comune

L'amministrazione di Bellaria Igea Marina ha accolto ufficialmente la nuova comandante della Sezione Aerea della Guardia di Finanza, la Tenente pilota Flavia Gnoffo, durante una cerimonia in Comune. Ventiquattro anni, proveniente da Vibo Valentia, è specializzata come pilota militare di elicottero. La Gnoffo ha ricevuto i saluti delle autorità locali e ha iniziato il suo incarico come comandante del Nucleo Operativo della sezione aerea.

L'amministrazione di Bellaria Igea Marina dà il benvenuto e augura buon lavoro alla Tenente pilota Flavia Gnoffo: ventiquattro anni, originaria di Vibo Valentia e specializzata pilota militare di elicottero, è il nuovo Comandante del Nucleo Operativo della sezione aerea della Guardia di finanza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Il sindaco riceve la tenente pilota Flavia Gnoffo, nuovo Comandante del Nucleo Operativo del RoanIl Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto questa mattina, nel suo ufficio la Tenente Pilota Flavia Gnoffo, nuovo Comandante del Nucleo Operativo... Luogotenente Mario Bordonaro è il nuovo comandante della Guardia di Finanza di SansepolcroArezzo, 26 gennaio 2026 – Nei giorni scorsi, al termine un lungo percorso ricco di soddisfazioni e di riconoscimenti, è andato in pensione il... Aggiornamenti e notizie su Sezione Aerea della Temi più discussi: Il sindaco riceve la tenente pilota Flavia Gnoffo, nuovo Comandante del Nucleo Operativo del Roan; La nave scuola Vaccaro della Guardia di Finanza a Vibo Marina per l’addestramento degli allievi ufficiali · ilvibonese.it; Gdf Rimini: la Tenente Pilota della Flavia Gnoffo ricevuta in Comune; Guardia di Finanza, la Nave 'Vaccaro' approda a Vibo: formazione in mare e visite istituzionali. Flavia Gnoffo nuovo Comandante del Nucleo Operativo Aereo della Guardia di FinanzaLa Tenente pilota di 24 anni guida dal 14 febbraio la Sezione Aerea con compiti di vigilanza sul territorio, sul mare e soccorso aereo ... altarimini.it Rimini accoglie la nuova comandante della Sezione Aerea della Guardia di FinanzaNuovo incarico per la Tenente Pilota Flavia Gnoffo: incontro con il sindaco ... altarimini.it L'USTICA SARDA Il 2 marzo 1994, nel Sud Sardegna, era una giornata uggiosa, con piogge sparse e temperature comprese tra i 10°C e i 15°C. Il Comando della Sezione Aerea della Guardia di Finanza dell'aeroporto di Cagliari-Elmas alle 14:00 ha program - facebook.com facebook La Tenente pilota di 24 anni guida dal 14 febbraio la Sezione Aerea con compiti di vigilanza sul territorio, sul mare e soccorso aereo #BellariaIgeaMarina #Attualita x.com