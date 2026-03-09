Nuovo centro auto a Roma | 18 postazioni per Ford VW e Hyundai

A Roma, nella zona Eur Spinaceto, è stato aperto un nuovo centro auto che offre 18 postazioni dedicate alla manutenzione di veicoli Ford, VW e Hyundai. La struttura, gestita da Carpoint, si estende su una superficie di 2.000 metri quadrati e si rivolge ai clienti che cercano servizi di assistenza e riparazione. L’apertura mira a rafforzare la presenza nel settore automobilistico della capitale.

La manutenzione automobilistica a Roma assume nuove dimensioni con l’inaugurazione di un centro specializzato nella zona Eur Spinaceto, dove Carpoint ha aperto una struttura da 2.000 metri quadrati per garantire sicurezza e longevità ai veicoli. Questa nuova realtà operativa, situata in Via Pontina 347, si rivolge specificamente ai proprietari di Ford, Volkswagen, Hyundai e Omoda Jaecoo, offrendo 18 postazioni di lavoro e 5 linee di accettazione per gestire sia la cura ordinaria che gli interventi complessi su vetture private e flotte aziendali. L’evento segna un punto di svolta nel modo in cui il territorio romano affronta le esigenze tecniche dei trasporti, trasformando il semplice controllo periodico in un processo tecnologico avanzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

