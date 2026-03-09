Nuovo archivio per la Biblioteca Mai | via libera al progetto in via Pizzo della Presolana

La Biblioteca Mai ha ottenuto l’autorizzazione per realizzare un nuovo archivio in via Pizzo della Presolana. L’area, situata nella zona della Celadina, sarà dedicata alla conservazione e alla consultazione di documenti e materiali archivistici. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e i lavori sono stati approvati per avviare la futura struttura.

LA DECISIONE. Previsto un nuovo archivio alla Celadina: gli spazi saranno destinati alla conservazione e alla consultazione di materiale archivistico. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo spazio di conservazione degli archivi a servizio della Biblioteca Civica Angelo Mai. L'intervento riguarda i locali dell'ex Centro Unico di Cottura di via Pizzo della Presolana, che verranno rifunzionalizzati per ospitare spazi destinati alla conservazione e alla consultazione di materiale archivistico. I nuovi spazi saranno organizzati per ospitare l'archivio comunale cartaceo - storico e di deposito - e comprendono anche un'area dedicata alla consultazione dei materiali e i servizi necessari al funzionamento della struttura.