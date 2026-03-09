Nuovi sensori 2D | calore rilevato in 100 nanosecondi

Nuovi sensori 2D sono in grado di rilevare il calore in appena 100 nanosecondi, segnando un progresso significativo nel monitoraggio termico dei processori. Questa tecnologia permette di ottenere dati più rapidi e precisi, migliorando la gestione della temperatura durante le operazioni. La novità riguarda dispositivi e sistemi che richiedono monitoraggio immediato e affidabile delle condizioni termiche in tempo reale.

Un salto tecnologico senza precedenti sta per ridisegnare il modo in cui i processori gestiscono il calore. Ricercatori della Penn State University hanno messo a punto sensori termici basati su materiali bidimensionali che intercettano gli hotspot locali in soli 100 nanosecondi. Questa innovazione, pubblicata su Nature Sensors, promette di trasformare radicalmente l'efficienza energetica e le prestazioni dei chip, riducendo drasticamente il consumo e permettendo una gestione termica granulare mai vista prima nell'industria dei semiconduttori. La rivoluzione dei materiali bidimensionali. Il cuore di questa scoperta risiede nell'utilizzo di una classe specifica di materiali denominati tiofosfonati bimetallici, finora non impiegati nel rilevamento termico.