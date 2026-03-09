Nuovi realme 16 Pro | design ispirato alla natura e super fotocamere

Oggi viene presentata la serie realme 16 Pro, una line-up di smartphone di fascia media che si distingue per il design ispirato alla natura, i materiali innovativi e le prestazioni avanzate. L'azienda ha annunciato ufficialmente l'arrivo di questi dispositivi, puntando su un'estetica curata e caratteristiche tecniche di livello superiore rispetto alle precedenti generazioni.

Realme ha annunciato oggi l'arrivo della serie realme 16 Pro: una nuova generazione di smartphone di fascia media che punta su design, materiali innovativi e prestazioni avanzate. Di seguito caratteristiche principali e prezzi. Formata da realme 16 Pro+ e realme 16 Pro, la nuova lineup rappresenta un importante passo avanti nel linguaggio estetico del brand grazie alla rinnovata collaborazione con il designer di fama internazionale Naoto Fukasawa, che porta su smartphone un approccio progettuale ispirato alla natura. Scendendo nel dettaglio, la serie introduce due nuove tonalità: Master Gold e Master Grey.

Realme 16 Pro: rese pubbliche oggi le specifiche su design, materiali e prestazioni(Adnkronos) – Realme ha reso pubbliche oggi le caratteristiche della serie 16 Pro, la lineup che punta a consolidare la presenza del brand attraverso...

Nuovi Xiaomi 17: avanzate fotocamere ed elegante designXiaomi ha presentato la sua nuova gamma di cameraphone Xiaomi 17 Series composta dai modelli Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra e Leica Leitzphone powered by...

Nuovi realme 16 Pro: design ispirato alla natura e super fotocamereFormata da realme 16 Pro+ e realme 16 Pro, la nuova lineup rappresenta un importante passo avanti nel linguaggio estetico del brand grazie alla rinnovata collaborazione con il designer di fama interna ... today.it

Realme 16 Pro offre LumaColor per ritratti più naturali e luci idealiRealme sembra voler dare una nuova dimensione alla fotografia smartphone con un annuncio che punta a trasformare il modo in cui si scattano ritratti. Il punto d ... tecnoandroid.it

