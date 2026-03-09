Nuove ambulanze per la Valceresio | potenziamento operativo tra Italia

Domenica 15 marzo alle ore 10, il Comitato Croce Rossa Italiana Valceresio presenterà ufficialmente tre nuove ambulanze destinate al potenziamento operativo tra Italia e regione. L’evento si terrà alla presenza dei rappresentanti locali, che daranno il via ufficiale all’utilizzo dei mezzi appena arrivati. La cerimonia si svolgerà presso la sede del comitato, in via ancora da definire.

Il Comitato Croce Rossa Italiana Valceresio presenterà ufficialmente tre nuovi mezzi di soccorso domenica 15 marzo alle ore 10.30 presso Villa Cicogna-Mozzoni a Bisuschio. L’evento, guidato dal presidente Aldo Trentini e dal vicepresidente Gabriele Ossuzio, segna un potenziamento operativo per il territorio che si estende tra la provincia di Varese e il confine svizzero. L’inaugurazione non è una semplice formalità burocratica ma rappresenta un salto qualitativo nella capacità di risposta alle emergenze sanitarie in una zona strategica della Lombardia settentrionale. La cerimonia includerà saluti istituzionali, la presentazione tecnica dei veicoli e una benedizione religiosa, per concludersi con un rinfresco sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

