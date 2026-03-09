Nuova equazione | le particelle sfidano Einstein a 10²¹ metri
Un gruppo di ricercatori dell’Università Tecnica di Vienna ha annunciato di aver sviluppato una nuova equazione che mette in discussione le aspettative sulla condotta delle particelle a grandi distanze. La scoperta riguarda il comportamento delle particelle a circa 10²¹ metri, una distanza molto superiore a quella tipica delle osservazioni convenzionali. Al momento, si tratta di una proposta teorica senza applicazioni pratiche immediate.
Un gruppo di ricercatori dell’Università Tecnica di Vienna ha sviluppato una nuova equazione che suggerisce che le particelle potrebbero non seguire le regole classiche della relatività generale. Questa scoperta, pubblicata su Physical Review D, indica che a scale cosmologiche enormi, intorno a 10²¹ metri, le deviazioni dal moto previsto da Einstein diventano misurabili. La ricerca, guidata da Benjamin Koch, introduce il concetto di spazio-tempo quantizzato per spiegare fenomeni come le curve di rotazione delle galassie a spirale. Il lavoro si concentra sul fatto che mentre queste differenze sono trascurabili a scale solari, pari a circa 10?³? metri, l’inclusione della costante cosmologica rende gli effetti osservabili nell’universo su larga scala. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Einstein Telescope: Via al bando per Et-SunLab, laboratorio chiave per l’astrofisica di nuova generazione.La pubblicazione del bando di gara europeo per Et-SunLab segna una svolta cruciale nel percorso verso la realizzazione dell'Einstein Telescope, il...
Leggi anche: Leader, apparati, intervento straniero. Le tre incognite dell’equazione Iran
Una raccolta di contenuti su Nuova equazione
Le particelle potrebbero non seguire la relatività di EinsteinRicercatori della TU Wien quantizzano la metrica dello spazio-tempo e prevedono deviazioni dalle geodetiche classiche su scale cosmologiche. msn.com
Una vecchia formula cambia il modo in cui capiamo l’ariaOgni giorno respiriamo milioni di particelle microscopiche sospese nell'aria: fuliggine, polvere, polline, microplastiche, virus e nanoparticelle sintetiche. Alcune di queste sono così minuscole da ... tomshw.it