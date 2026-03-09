nuova emissione bot a marzo 2026 quando sono le aste e i rendimenti attesi

A marzo 2026 sono previste nuove aste di titoli di Stato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che l’11 marzo sarà collocato un Buono Ordinario del Tesoro (Bot) annuale. La settima emissione del Btp Valore aveva raccolto oltre 16 miliardi di euro. I rendimenti attesi e le modalità di collocamento sono ancora da definire.

Prendono il via le aste del mese di marzo. Dopo il grande successo della settima emissione del Btp Valore, che ha raccolto oltre 16 miliardi di euro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato per l’11 marzo 2026 il collocamento di un Buono Ordinario del Tesoro (Bot) annuale. L’importo complessivo previsto è di 8 miliardi di euro. Si tratta della prima tranche del nuovo Bot a 364 giorni con codice Isin IT0005699340, che sarà emesso il 13 marzo e scadrà il 12 marzo 2027. L’operazione coincide con la scadenza, prevista il 13 marzo, di Bot annuali per 9,9 miliardi di euro. Si tratta quindi in larga misura di un rinnovo del debito a breve termine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

