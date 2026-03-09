Nuota in apnea sotto il ghiaccio per 106 metri | doppio record mondiale per Luca Casalini Il video

Luca Casalini ha nuotato in apnea sotto il ghiaccio per 106 metri nel lago di Anterselva, stabilendo due record mondiali ufficiali. La prova si è svolta in un ambiente con temperature di circa -15 gradi e acqua molto fredda, senza l’uso di muta. L’apneista toscano ha eseguito la performance in condizioni estreme, documentata da un video che mostra l’impresa.

L'apneista toscano conquista il primato iridato CMAS nell'apnea dinamica sotto il ghiaccio senza muta con pinne e monopinna. Lago ghiacciato, aria a meno 15 gradi e acqua quasi gelida. In questo scenario estremo, nel lago di Anterselva, l'apneista toscano Luca Casalini ha compiuto un'impresa straordinaria: 106 metri in apnea sotto il ghiaccio senza muta, conquistando due record mondiali riconosciuti dalla Confederazione Mondiale Attività Subacquee (CMAS). Il 43enne dell'Argentario ha stabilito il record mondiale di apnea dinamica sotto il ghiaccio senza muta con pinne, nuotando per 106 metri sotto la superficie gelata del lago. Il giorno successivo ha replicato la stessa distanza firmando anche il record mondiale di apnea dinamica sotto il ghiaccio senza muta con monopinna, sempre con una progressione di 106 metri.