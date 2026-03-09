Nuoro | auto bloccata ferma i soccorsi al crollo

A Nuoro, un cornicione pericolante in via Ferracciu ha bloccato la strada e impedito l’accesso ai mezzi di soccorso. Le autorità hanno inviato immediatamente vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada rimane chiusa mentre si valutano i rischi legati al crollo.

Un cornicione pericolante in via Ferracciu a Nuoro ha generato un'atmosfera di apprensione tra i cittadini, costringendo le forze dell'ordine e i vigili del fuoco all'intervento immediato. La situazione si è complicata perché un veicolo parcheggiato sotto la struttura instabile ha impedito l'accesso ai mezzi tecnici necessari per la rimozione sicura delle parti a rischio. Gli agenti della Polizia Locale hanno quindi isolato l'area con transenne, bloccando l'accesso dalla principale via Roma per garantire l'incolumità pubblica. L'evento si è verificato nel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026, trasformando una normale giornata in un momento di tensione per i residenti del quartiere.