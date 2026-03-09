Novità sulla squadra per il 5° turno della FA Cup
Per il quinto turno della FA Cup si svolge uno scontro tra due squadre di Londra. La partita rappresenta un momento importante nel torneo, attirando l’attenzione dei tifosi e dei media. La sfida si gioca in questa fase del torneo, con le due formazioni che cercano di avanzare ulteriormente nella competizione. La partita è stata ufficialmente confermata e si svolge in una data precisa.
2026-03-09 20:32:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Uno scontro tutto londinese chiude il quinto round. West Ham e Brentford chiudono il quinto turno della FA Cup affrontandosi al London Stadium. La vittoria al terzo turno degli Hammers sul QPR ha dato il via a una ripresa della forma che ha aumentato le loro speranze di evitare la retrocessione in Premier League, e sogneranno anche una trasferta a Wembley se riusciranno a battere i loro rivali londinesi. Il Brentford, nel frattempo, sta vivendo una stagione eccezionale con Keith Andrews e nutre speranze realistiche di qualificarsi per l’Europa grazie alla sua posizione in campionato, oltre ad essere in corsa per il primo grande trofeo nella storia del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Articoli correlati
Leggi anche: Squadre e formazioni confermate per il quarto turno della FA Cup 2025/26
Antoine Semenyo’s debut goal helps Manchester City rout Exeter 10-1 in FA Cup
Tutto quello che riguarda Novità sulla squadra per il 5 turno...
Discussioni sull' argomento Wolverhampton Wanderers - Liverpool: notizie sulla squadra; DAZN lancia MyClubPass per seguire solamente la propria squadra: costi e dettagli; A 100 giorni dai Mondiali la partecipazione dell'Iran è a rischio; Spalletti e i convocati Juve: la lista per la trasferta di Roma tra assenze e rientri.
Rosalìa reinventa le sneakers, scopri le novità moda! https://l.grazia.it/Kjy - facebook.com facebook
Novità SALOTTO, un acquisto su YOUTUBE e tante novità SOCIAL. Parte la NUOVA ERA di FCINTERNEWS Con @raffaelecaru e @Alex_Cavasinni SCOPRI TUTTE LE NOVITA' --> youtube.com/watchv=6jIo8e… x.com