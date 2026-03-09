Novità sulla squadra per il 5° turno della FA Cup

Per il quinto turno della FA Cup si svolge uno scontro tra due squadre di Londra. La partita rappresenta un momento importante nel torneo, attirando l’attenzione dei tifosi e dei media. La sfida si gioca in questa fase del torneo, con le due formazioni che cercano di avanzare ulteriormente nella competizione. La partita è stata ufficialmente confermata e si svolge in una data precisa.

2026-03-09 20:32:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Uno scontro tutto londinese chiude il quinto round. West Ham e Brentford chiudono il quinto turno della FA Cup affrontandosi al London Stadium. La vittoria al terzo turno degli Hammers sul QPR ha dato il via a una ripresa della forma che ha aumentato le loro speranze di evitare la retrocessione in Premier League, e sogneranno anche una trasferta a Wembley se riusciranno a battere i loro rivali londinesi. Il Brentford, nel frattempo, sta vivendo una stagione eccezionale con Keith Andrews e nutre speranze realistiche di qualificarsi per l’Europa grazie alla sua posizione in campionato, oltre ad essere in corsa per il primo grande trofeo nella storia del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

