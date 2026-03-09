Novara | 200 giovani corrono GAO Oleggio domina le classifiche

A Novara si è svolto il tredicesimo appuntamento del Cross, trasformando il Parco in un campo di gara per 200 giovani atleti. La corsa ha visto protagonisti i partecipanti che si sono sfidati sui sentieri della città, mentre la squadra GAO Oleggio si è distinta dominando le classifiche. L’evento ha coinvolto numerosi appassionati e ha messo in evidenza l’attività sportiva giovanile locale.

Il tredicesimo appuntamento del Cross di Novara ha trasformato il cuore della città in un palcoscenico per la gioventù atletica, con 200 podisti che hanno percorso i sentieri del Parco. La manifestazione, svoltasi nei giorni scorsi sotto cieli azzurri e temperature miti, ha scendere in campo ragazzi e ragazze dai 4 ai 15 anni, rappresentando un vero e proprio microcosmo dello sport locale. Non si tratta solo di una semplice gara, ma di un evento che radica profondamente l'atletica nel tessuto sociale novarese. Il numero esatto dei partecipanti segna un dato significativo: duecento giovani hanno corso, provenienti non solo dalla provincia di Novara, ma anche da Milano e Biella.