Nel sud dell’Armenia, a 122 chilometri da Yerevan, si trova Noravank, un complesso monastico costruito nel cuore di un canyon. Le sue pareti rosse si alzano imponenti, creando un paesaggio unico. La struttura comprende chiese, cappelle e un campanile, tutti scolpiti nella roccia e ancora oggi visibili. Il sito rappresenta un esempio di architettura religiosa medievale e di attività monastica storica nella regione.

Nel cuore pulsante del sud dell’Armenia, a 122 chilometri dalla capitale Yerevan, si nasconde Noravank, un complesso monastico che sfida la geografia e il tempo. Questo gioiello architettonico sorge all’interno del canyon Amaghu, dove le pareti rocciose di colore rosso mattone e grigio calcareo creano uno scenario naturale unico al mondo. La struttura, costruita principalmente nel XIII secolo sotto l’egida della dinastia degli Orbelian, rappresenta non solo un luogo di culto ma anche un mausoleo familiare e un centro culturale di primaria importanza per la regione transcaucasica. La sua posizione remota, incastonata tra scogliere verticali, ne fa un simbolo di resilienza armena, capace di resistere a invasioni mongole e terremoti che hanno scosso l’altopiano nei secoli passati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Noravank: il monastero rosso scolpito nel canyon

