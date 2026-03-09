Nonantola | 29 marzo segreti benedettini e reliquie medievali

Il 29 marzo 2026 alle ore 15:30, l’abbazia di Nonantola sarà aperta al pubblico per una visita guidata gratuita. L’evento permette di scoprire i segreti benedettini e le reliquie medievali custodite all’interno dell’edificio, situato in Piazza Abbazia. La giornata si svolge in una cornice di sole, offrendo l’opportunità di visitare il complesso storico in modo speciale.

Segreti e meraviglie dell’abbazia di Nonantola, visita guidataL’Abbazia di San Silvestro è uno dei più importanti complessi monastici benedettini della nostra regione, ricco di storia, arte e spiritualità.

