Non solo pensioni Tutti i pagamenti Inps di marzo 2026 | il calendario

A marzo 2026, l’INPS ha annunciato un calendario ricco di pagamenti, coinvolgendo diverse prestazioni economiche. Oltre alle pensioni, sono previsti vari versamenti per altre forme di sostegno e benefici riconosciuti dall’ente. La pianificazione dei pagamenti riguarda un ampio spettro di prestazioni, con date specifiche distribuite nel corso del mese. L’elenco completo dei pagamenti sarà pubblicato dall’INPS nelle prossime settimane.

Il mese di marzo si presenta ricco di novità per due delle principali prestazioni economiche riconosciute dall'INPS. Ci riferiamo in particolare alle pensioni e all'Assegno Unico Universale. Sul rateo di pensione di marzo INPS ha infatti applicato la riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35 al 33 per cento, prevista dalla legge di bilancio 2026. Per quanto riguarda invece l'Assegno Unico gli importi e le soglie ISEE di riferimento sono stati rivalutati dell'1,4% in base all'andamento dell'inflazione rilevato dall'ISTAT. Dallo scorso mese di febbraio le mensilità dell'AUU vengono erogate con i valori aggiornati, mentre gli arretrati relativi a gennaio 2026 sono attesi a partire dal corrente mese di marzo.